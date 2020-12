Bank of Japan, verbali politica monetaria rivelano massimo sostegno a politica accomodante (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nonostante la ripresa da “uno stato di grave depressione” l’economia europea potrebbe diventare nuovamente stagnante e le politiche fiscali dei vari Paesi potrebbero essere ritirate troppo presto, con il rischio di un “baratro fiscale” nonostante il prolungarsi della crisi da coronavirus. Sono le previsione per l’area UE che emergono dai verbali delle riunioni di politica monetaria della Bank of Japan tenutesi a fine ottobre. Nel corso del meeting, i membri della BOJ hanno concordato che, con la diminuzione dell’impatto del Covid a livello globale, si prevede che l’economia giapponese continui a migliorare. Sebbene vi fossero grandi incertezze sulle prospettive future, il Covid-19 “non si diffonderà di nuovo su una scala così ampia che sarebbe necessario ripristinare le ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nonostante la ripresa da “uno stato di grave depressione” l’economia europea potrebbe diventare nuovamente stagnante e le politiche fiscali dei vari Paesi potrebbero essere ritirate troppo presto, con il rischio di un “baratro fiscale” nonostante il prolungarsi della crisi da coronavirus. Sono le previsione per l’area UE che emergono daidelle riunioni didellaoftenutesi a fine ottobre. Nel corso del meeting, i membri della BOJ hanno concordato che, con la diminuzione dell’impatto del Covid a livello globale, si prevede che l’economia giapponese continui a migliorare. Sebbene vi fossero grandi incertezze sulle prospettive future, il Covid-19 “non si diffonderà di nuovo su una scala così ampia che sarebbe necessario ripristinare le ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 dic - Diversi membri del board della Banca centrale del Giappone hanno avanzato ipotesi di discussione su possibili modifiche al massiccio programma di stimol ...

