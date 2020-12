Banco, patto fra le fondazioni socie Il nuovo potere lungo la via Emilia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo la sforbiciata di Giuseppe Castagna ai costi su filiali e dipendenti, l’esercizio da parte del Banco della call sulla joint venture Vera Vita e Vera Assicurazioni con Cattolica, i desiderata di Carlo Cimbri, primo azionista di PopEmilia Romagna e i contatti fra il management, arriva un altro segnale verso la creazione di Banco-Bper, il secondo gruppo bancario in termini di presenza territoriale che ridisegnerebbe la geografia del potere bancario italiano Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Dopo la sforbiciata di Giuseppe Castagna ai costi su filiali e dipendenti, l’esercizio da parte deldella call sulla joint venture Vera Vita e Vera Assicurazioni con Cattolica, i desiderata di Carlo Cimbri, primo azionista di PopRomagna e i contatti fra il management, arriva un altro segnale verso la creazione di-Bper, il secondo gruppo bancario in termini di presenza territoriale che ridisegnerebbe la geografia delbancario italiano Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Banco, patto fra le fondazioni socie Il nuovo potere lungo la via Emilia - Affaritaliani : RT @andreadeugeni: #Bpm, patto fra le fondazioni. Arriva un altro tassello per la creazione del secondo gruppo bancario italiano, quel Banc… - andreadeugeni : #Bpm, patto fra le fondazioni. Arriva un altro tassello per la creazione del secondo gruppo bancario italiano, quel… - paolopoliti1 : Banco Bpm: prove di patto in vista dell’M&A (Sole) -