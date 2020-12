Bambinisenzasbarre sostiene il Telefono Giallo

Ultime Notizie dalla rete : Bambinisenzasbarre sostiene

Fino al 2 gennaio Bambinisenzasbarre aiuta i figli dei detenuti anche nell’emergenza sanitaria sostenendo il Telefono Giallo In Italia sono 100mila i bambini che hanno la mamma o il papà in carcere ...

Bambini senza sbarre accoglie figli detenuti anche in emergenza sanitaria

Per sostenere il servizio, l’associazione lancia fino al 2 gennaio 2021 una campagna di raccolta fondi, alla quale è possibile contribuire con una donazione tramite il sito attivati.bambinisenzasbarre ...