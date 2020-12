Ballardini | “Strafelici per il risultato ma sappiamo che c’è ancora tanto da fare”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Davide, allenatore del Genoa, ha parlato ai canali ufficiali dei rossoblù al termine della gara vinta al Picco contro lo Spezia. Questo il commento del tecnico romagnolo: “Passiamo un buon Natale ma la strada èlunga, siamo contenti per questa vittoria mache c’èda. Una serata così mi mancava molto, è da un po’ di tempo che non andiamo in campo ad allenare però siamoper ile oltre alvalutiamo la prestazione e credo bisognamolti miglioramenti perquello che il Genoa deve. Mi è piaciuta la squadra, insieme con le nostre tensioni, preoccupazioni, le difficoltà del momento, è sempre stata ...