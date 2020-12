Badminton | Zhou Junling è il nuovo head coach della Nazionale

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)è ildi. “Ha una esperienza decennale in Europa e ha ottenuto risultati di prestigio in tutte le nazioni in cui ha lavorato – ha spiegato ilDirettore Tecnico Lorenzo Pugliese – Negli ultimi 14 anni ha collaborato con la federazione francese contribuendo allo sviluppo tecnico e competitivo di un movimento che ad oggi si trova tra le nazioni top europee e mondiali. Siamo fiduciosi che sarà in grado di portarci sul cammino giusto per migliorare la nostra competitività inter”. SportFace.