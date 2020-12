Back to the Past, Palermo-Bari: l’ultimo successo casalingo firmato Lafferty-Dybala, nel 2018 Nenè gelò il “Barbera” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) di Benedetto ForestiereIl Palermo è pronto a sfidare il Bari nella gara che ad inizio campionato si pensava sarebbe potuta essere l’assoluto match di cartello del girone C.Palermo-Bari: sono 23 i rosanero convocati da mister Boscaglia: l’elenco completoL’inizio di stagione altalenante del Palermo ha fatto si che i rosanero come obiettivo primario si siano posti quello di consolidare un posto nei play-off e migliorare di conseguenza il proprio piazzamento. Il primo posto ormai è davvero utopia per gli uomini di Roberto Boscaglia, che vogliono comunque ben figurare nella sfida contro i biancorossi di questo pomeriggio. Al momento il Bari occupa la seconda posizione in classifica con 33 punti, i rosa sono invece fermi a 20.Coronavirus, domenica 27 dicembre il V-Day: a ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020) di Benedetto ForestiereIlè pronto a sfidare ilnella gara che ad inizio campionato si pensava sarebbe potuta essere l’assoluto match di cartello del girone C.: sono 23 i rosanero convocati da mister Boscaglia: l’elenco completoL’inizio di stagione altalenante delha fatto si che i rosanero come obiettivo primario si siano posti quello di consolidare un posto nei play-off e migliorare di conseguenza il proprio piazzamento. Il primo posto ormai è davvero utopia per gli uomini di Roberto Boscaglia, che vogliono comunque ben figurare nella sfida contro i biancorossi di questo pomeriggio. Al momento iloccupa la seconda posizione in classifica con 33 punti, i rosa sono invece fermi a 20.Coronavirus, domenica 27 dicembre il V-Day: a ...

Ultime Notizie dalla rete : Back the Zayn Malik che canta "Hold Back the River" di James Bay e "Last Request" di Paolo Nutini ti svolterà la giornata MTV.IT Beatles: guarda il trailer ufficiale del documentario "Get Back"

Un piccolo “Ritorno al Futuro”: la DeLorean in miniatura è un must

Si chiama "Get Back" ed è il nuovo documentario dedicato ai Beatles, diretto da Peter Jackson (regista de "Il Signore degli Anelli"). L'uscita della pellicola è attesa in agosto 2021, ma in queste ore ...

ROMA – Gli appassionati di cinema, e non solo, ricorderanno sicuramente un film del 1985 dal titolo "Ritorno al Futuro" (Back to the Future). Nel film, oltre ai bravissimi attori Michael J. Fox, nel ...