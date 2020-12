Bacino di crisi di Caserta | Buompane M5S | “Restituiamo dignità a centinaia di famiglie”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Epilogo felice per l’annosa questione deldidi. “Ho toccato con mano una grave ingiustizia sociale conoscendo proprio i lavoratori del cosiddetto “didi”, ex lavoratori provenienti da realtà aziendali diverse che componevano il comparto industrialeno”. Lo dichiara in una nota Giuseppe, parlamentare del Movimento 5 Stelle in Commissione Bilancio della Camera. “Una battaglia che non riguarda solo ilno. Si tratta di società come la Ixfin (ex Olivetti), Formenti Seleco, Siltal (ex Lg Elettrodomestici), Finmek (ex Italtel), Itel, Morteo, Dm Elektron, Costelmar e altre”. “Purtroppo una disorganica e iniqua ...