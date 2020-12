Baba Vanga, le profezie per il 2021. Dalla “misteriosa malattia” di Trump alla cura per il cancro (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ diventata piuttosto famosa Baba Vanga, la chiaroveggente bulgara vissuta nel secolo scorso, a cui sono attribuite diverse profezie riguardanti i nostri tempi. Secondo la leggenda, Baba Vanga aveva infatti predetto avvenimenti come l’11 settembre e la Brexit, nonostante fosse morta diversi anni prima, nel 1996. La veggente, il cui vero nome è Vangelia Gushterova, è stata soprannominata la “Nostradamus dei Balcani” per le sue profezie. La donna perse la vista all’età di 12 anni ed è proprio in quel momento che si è resa conto che le era stato fatto “un dono molto raro da parte di Dio”, ovvero riuscire a vedere nel futuro. Poco prima della sua morte, sopraggiunta nel 1996 all’età di 85 anni, la veggente bulgara aveva detto che il 2021 sarà l’anno in ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ diventata piuttosto famosa, la chiaroveggente bulgara vissuta nel secolo scorso, a cui sono attribuite diverseriguardanti i nostri tempi. Secondo la leggenda,aveva infatti predetto avvenimenti come l’11 settembre e la Brexit, nonostante fosse morta diversi anni prima, nel 1996. La veggente, il cui vero nome è Vangelia Gushterova, è stata soprannominata la “Nostradamus dei Balcani” per le sue. La donna perse la vista all’età di 12 anni ed è proprio in quel momento che si è resa conto che le era stato fatto “un dono molto raro da parte di Dio”, ovvero riuscire a vedere nel futuro. Poco prima della sua morte, sopraggiunta nel 1996 all’età di 85 anni, la veggente bulgara aveva detto che ilsarà l’anno in ...

MelchiorreG : La profezia di Baba Vanga coinciderà con la più potente tempesta solare ... - magicaGrmente22 : Le previsioni scioccanti di Baba Vanga per il 2021 e la verifica dei fatti - visco_gaetano : RT @Informa_Press: Le profezie di #BabaVanga non riservano nulla di buono ?? - ambrata_s : E buonaserissima Ogni Giorno Magazine: Baba Vanga, le profezie della chiaroveggente per il 2021.… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: Le profezie di #BabaVanga non riservano nulla di buono ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Baba Vanga La profezia della veggente Baba Vanga: “Cose terribili accadranno nel 2021” Il Riformista Baba Vanga, profezia 2021 "Cataclismi, un attentato" e non è finita. La veggente aveva previsto il disastro dell'11 settembre

L'anno che verrà secondo Baba Vanga . Il 2021 è atteso per cancellare un 2020 nefasto , segnato dalla pandemia. Quello che ha ...

La profezia della veggente sul 2021: “Molti cataclismi e grandi disastri”

La nota veggente Baba Vanga, un’anziana bulgara nata nel 1911, ha lasciato una profezia riferita al 2021 poco prima di morire.“Il mondo soffrirà di molti cataclismi e grandi disastri. La coscienza del ...

L'anno che verrà secondo Baba Vanga . Il 2021 è atteso per cancellare un 2020 nefasto , segnato dalla pandemia. Quello che ha ...La nota veggente Baba Vanga, un’anziana bulgara nata nel 1911, ha lasciato una profezia riferita al 2021 poco prima di morire.“Il mondo soffrirà di molti cataclismi e grandi disastri. La coscienza del ...