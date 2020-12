Aziende farmaceutiche italiane sempre più green | in 10 anni -50% emissioni

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos Salute) – Non solo la salute dell’uomo, ma anche quella del pianeta. Ledel farmaco in Italia sonopiù. E’ la ‘fotografia’ che emerge dal report ‘Indicatori farmaceutici’ realizzato da Centro studi di Farmindustria. In dieci, considerando la crescita della produzione, l’industria farmaceutica del Belpaese ha abbattuto del 50% ledei gas che alterano il clima (anidride carbonica, biossido di azoto, metano e altri gas), rispetto a un calo del 27% della media manifatturiera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

