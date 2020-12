Avvocato Lubrano su Juve-Napoli: «Non c’è precedente, vittoria sportiva» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le parole dell’Avvocato Enrico Lubrano che ha difeso il Napoli nel caso relativo alla sfida con la Juventus L’Avvocato Enrico Lubrano, che insieme all’Avvocato Mattia Grassani ha difeso gli interessi del Napoli davanti al Collegio di Garanzia del Coni, ha parlato ai microfoni di Radio sportiva tornando sulla decisione di ieri sul caso Juventus-Napoli. IL COMMENTO – «Abbiamo avuto un esito pienamente positivo, cioè l’annullamento senza rinvio, che corrispondeva alla nostra richiesta: puntavamo alla vittoria piena per non correre rischi di ulteriori giudizi negativi e ci siamo riusciti, abbiamo avuto giustizia. Appena ho approfondito la questione mi sono reso conto della fondatezza delle ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Le parole dell’Enricoche ha difeso ilnel caso relativo alla sfida con lantus L’Enrico, che insieme all’Mattia Grassani ha difeso gli interessi deldavanti al Collegio di Garanzia del Coni, ha parlato ai microfoni di Radiotornando sulla decisione di ieri sul casontus-. IL COMMENTO – «Abbiamo avuto un esito pienamente positivo, cioè l’annullamento senza rinvio, che corrispondeva alla nostra richiesta: puntavamo allapiena per non correre rischi di ulteriori giudizi negativi e ci siamo riusciti, abbiamo avuto giustizia. Appena ho approfondito la questione mi sono reso conto della fondatezza delle ...

