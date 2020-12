Avvocato contro il sindaco di Bugliano, che non esiste | IL SIGNOR DISTRUGGERE (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Esistono storie che non esistono, così recitava un vecchio trailer di Maccio Capatonda realizzato per quei mattacchioni di Mai Dire Domenica. Oggi però non stiamo parlando del matrimonio di Pamela Prati o dell’improbabile setta satanica che avrebbe gestito le vite di alcuni attori decaduti delle fiction di Canale 5, ma del sindaco del comune di Bugliano, che appunto non esiste, ma che (da anni) riesce a far credere il contrario. LEGGI ANCHE > Cadono come mosche le vittime del Comune di Bugliano “Il Comune di Bugliano” è una pagina Facebook satirica che ormai, da anni, alleggerisce la nostra quotidianità politica, condividendo provvedimenti utopici e/o surreali, destinati agli inesistenti suoi cittadini. L’ente, durante la sua vita social, ha mietuto diverse “vittime” eccellenti, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Esistono storie che non esistono, così recitava un vecchio trailer di Maccio Capatonda realizzato per quei mattacchioni di Mai Dire Domenica. Oggi però non stiamo parlando del matrimonio di Pamela Prati o dell’improbabile setta satanica che avrebbe gestito le vite di alcuni attori decaduti delle fiction di Canale 5, ma deldel comune di, che appunto non, ma che (da anni) riesce a far credere il contrario. LEGGI ANCHE > Cadono come mosche le vittime del Comune di“Il Comune di” è una pagina Facebook satirica che ormai, da anni, alleggerisce la nostra quotidianità politica, condividendo provvedimenti utopici e/o surreali, destinati agli innti suoi cittadini. L’ente, durante la sua vita social, ha mietuto diverse “vittime” eccellenti, ...

Papaverargemo : RT @Iperbole_: Vi presento l'Avv. Edoardo Polacco, idolo dei no-vax. Polacco ha deciso di scrivere al prefetto per far destituire il sinda… - Notiziedi_it : Coronavirus. La «denuncia» dell’avvocato Polacco contro il Comune di Bugliano, che non esiste – Video - Raindog2704 : RT @Iperbole_: Vi presento l'Avv. Edoardo Polacco, idolo dei no-vax. Polacco ha deciso di scrivere al prefetto per far destituire il sinda… - desmax74 : RT @Iperbole_: Vi presento l'Avv. Edoardo Polacco, idolo dei no-vax. Polacco ha deciso di scrivere al prefetto per far destituire il sinda… - rosydandrea1 : RT @AStramezzi: L’Avvocato Grimaldi, quello che ci ha fatto vincere davanti al Consiglio di Stato, è ancora al fianco dei Medici in Prima L… -