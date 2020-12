Auto elettrica, il Ceo di Toyota si mangia il fegato e spara a zero. Ma le sue parole non attaccano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prima hanno cercato di farlo passare per matto. Molti giornali, infatti, erano soliti dipingere Elon Musk come un folle sognatore, come un pazzo alla Tucker sempre sull’orlo del fallimento. Le sue Automobili come pure ed esclusive fonti di incendi e di incidenti mortali. E mentre alcuni cercavano di distruggerne l’immagine, il mercato ha sempre creduto in lui, ha finanziato riccamente il progetto Tesla, l’idea di una rivoluzionaria Auto elettrica partita dal nulla. E tutti sanno come è andata a finire. Tesla oggi è la più grande industria Automobilistica al mondo, e ora che è stata ammessa nello S&P vale oltre 500 miliardi di capitalizzazione, dopo aver superato d’un solo balzo tutte le old ladies giapponesi, tedesche e americane. Giusto e normale quindi che il Presidente di Toyota, come ha fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prima hanno cercato di farlo passare per matto. Molti giornali, infatti, erano soliti dipingere Elon Musk come un folle sognatore, come un pazzo alla Tucker sempre sull’orlo del fallimento. Le suemobili come pure ed esclusive fonti di incendi e di incidenti mortali. E mentre alcuni cercavano di distruggerne l’immagine, il mercato ha sempre creduto in lui, ha finanziato riccamente il progetto Tesla, l’idea di una rivoluzionariapartita dal nulla. E tutti sanno come è andata a finire. Tesla oggi è la più grande industriamobilistica al mondo, e ora che è stata ammessa nello S&P vale oltre 500 miliardi di capitalizzazione, dopo aver superato d’un solo balzo tutte le old ladies giapponesi, tedesche e americane. Giusto e normale quindi che il Presidente di, come ha fatto ...

sole24ore : Il ceo di Toyota: «L’auto elettrica? Business immaturo con costi energetici e sociali insostenibili»… - Corriere : Auto elettrica, il ceo di Toyota spara a zero: troppo inquinanti e costose, i politici lo sanno? - Benzinga_Italia : ??Alla notizia che vede @Apple al lavoro per il lancio di un’auto elettrica nel 2024, arriva la risposta nel numero… - AlessioCamaroto : Apple ci riprova con l’auto elettrica: così la Mela farà concorrenza a Tesla - infoitscienza : Auto elettrica Apple: come sarà? -