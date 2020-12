Aurora Ramazzotti presa di mira da hater: “Ridicola”. Arriva la replica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La solarità e la spensieratezza di Aurora Ramazzotti sembrano non piacere ad alcuni utenti della rete e, nelle ultime ore, la figlia di Michelle Hunziker ha voluto condividere con i fan uno degli attacchi ricevuti. Aurora Ramazzotti ama raccontare la sua quotidianità e lo fa in modo irriverente, ironico, mostrandosi non come una vip, ma L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La solarità e la spensieratezza disembrano non piacere ad alcuni utenti della rete e, nelle ultime ore, la figlia di Michelle Hunziker ha voluto condividere con i fan uno degli attacchi ricevuti.ama raccontare la sua quotidianità e lo fa in modo irriverente, ironico, mostrandosi non come una vip, ma L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ilunediblu : il tiktok di aurora ramazzotti mi ha fatto venire mal di pancreas da quanto ho cringiato - MiryanaBim : RT @hogvaarts: il tiktok di aurora ramazzotti ha spopolato tantissimo, e io penso a tommaso che le avrebbe fatto i complimenti per come ha… - hogvaarts : il tiktok di aurora ramazzotti ha spopolato tantissimo, e io penso a tommaso che le avrebbe fatto i complimenti per come ha parlato?? - zazoomblog : Aurora Ramazzotti e il suo “lato più intimo” si apre fan in delirio - #Aurora #Ramazzotti #“lato #intimo”… - zazoomblog : Aurora Ramazzotti si confida su Instagram: “Ho bisogno di creare” - #Aurora #Ramazzotti #confida -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti Aurora Ramazzotti a Goffredo Cerza: "Solo noi due" Mediaset Play Aurora Ramazzotti presa di mira da hater: “Ridicola”. Arriva la replica

La solarità e la spensieratezza di Aurora Ramazzotti sembrano non piacere ad alcuni utenti della rete e, nelle ultime ore, la figlia di Michelle Hunziker ha voluto condividere con i fan uno degli ...

Aurora Ramazzotti, accuse pesanti sui social: finisce sotto attacco

Aurora Ramazzotti è riuscita a crearsi il suo spazio all'interno del mondo dello spettacolo, ma oggi è stata pesantemente criticata.

La solarità e la spensieratezza di Aurora Ramazzotti sembrano non piacere ad alcuni utenti della rete e, nelle ultime ore, la figlia di Michelle Hunziker ha voluto condividere con i fan uno degli ...Aurora Ramazzotti è riuscita a crearsi il suo spazio all'interno del mondo dello spettacolo, ma oggi è stata pesantemente criticata.