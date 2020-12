Atocertificazione Natale | come scaricarla e compilarla dal 24 dicembre

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una lunga zona rossa, dal 24al 6 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi. Questo lo scenario che vedrà coinvolta l’Italia a partire da domani e per tutta la durata delle festività natalizie. Durante le quali gli spostamenti saranno limitati e dovranno essere giustificati attraverso una specifica autocertificazione. Il modulo da compilare, a meno di comunicazioni dell’ultima ora, è quello emesso lo scorso ottobre e scaricabile QUI, dal sito del ministero dell’Interno.noto la zona rossa, applicata per i territori ad alto rischio, permette gli spostamenti solo per comprovate necessità, di salute o di lavoro. Se si rientra nei casi descritti sarà quindi necessario compilare l’autocertificazione per non incappare in sanzioni Durante questo periodo di restrizioni speciali il governo ha varato però alcune deroghe. E’ possibile infatti ...