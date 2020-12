Atletico Madrid, primato e record in Liga per il Cholo Simeone (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Battendo 2-0 la Real Sociedad, Simeone ha conquistato un record assoluto in Liga L’Atletico Madrid ha battuto 2-0 in trasferta la Real Sociedad, conquistando così la prima posizione in campionato. Una vittoria, però, che si porta dietro anche un importante record personale per Diego Simeone. Come riportato da OptaPaolo, con questo successo il Cholo ha conquistato la vittoria numero 300 come allenatore dei Colchoneros in 499 partite considerando tutte le competizioni. Ovvero il 60,1%, più di qualsiasi altro allenatore sudamericano nella Liga. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Battendo 2-0 la Real Sociedad,ha conquistato unassoluto inL’ha battuto 2-0 in trasferta la Real Sociedad, conquistando così la prima posizione in campionato. Una vittoria, però, che si porta dietro anche un importantepersonale per Diego. Come riportato da OptaPaolo, con questo successo ilha conquistato la vittoria numero 300 come allenatore dei Colchoneros in 499 partite considerando tutte le competizioni. Ovvero il 60,1%, più di qualsiasi altro allenatore sudamericano nella. Leggi su Calcionews24.com

