Atalanta, Gasperini: “Risultato deludente” (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Per come è andata la partita è veramente un brutto Risultato, stavamo dominando anche se il Bologna ci mette sempre tanto cuore in queste situazioni. Abbiamo avuto tante opportunità per chiuderla. Può essere che pensassimo di averla già vinta, è qualcosa non da noi”. Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, dopo il pareggio contro il Bologna. “E’ stato un 2020 straordinario – prosegue l’allenatore a Sky Sport – nonostante la gravissima situazione della pandemia che purtroppo toglie la gioia di quanto fatto in campo. Oggi ho cambiato Ilicic perché era affaticato e avevo bisogno di scoprire Miranchuk che per tanti motivi ha giocato poco. Anche nel primo tempo con un po’ di lucidità avremmo potuto fare più gol”. Sul nuovo acquisto dal Genk, Joakim Maehle: “E’ un giocatore che sulla fascia può essere un bel rinforzo. ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 dicembre 2020) “Per come è andata la partita è veramente un brutto, stavamo dominando anche se il Bologna ci mette sempre tanto cuore in queste situazioni. Abbiamo avuto tante opportunità per chiuderla. Può essere che pensassimo di averla già vinta, è qualcosa non da noi”. Lo ha detto Gian Piero, tecnico dell’, dopo il pareggio contro il Bologna. “E’ stato un 2020 straordinario – prosegue l’allenatore a Sky Sport – nonostante la gravissima situazione della pandemia che purtroppo toglie la gioia di quanto fatto in campo. Oggi ho cambiato Ilicic perché era affaticato e avevo bisogno di scoprire Miranchuk che per tanti motivi ha giocato poco. Anche nel primo tempo con un po’ di lucidità avremmo potuto fare più gol”. Sul nuovo acquisto dal Genk, Joakim Maehle: “E’ un giocatore che sulla fascia può essere un bel rinforzo. ...

