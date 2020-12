Atalanta, Gasperini: «Leggerezza dopo lo 0-2? Sarebbe gravissimo» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, commenta il pareggio contro il Bologna e la rimonta subita. Ecco le parole dell’allenatore Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio sul campo del Bologna. Ecco le sue dichiarazioni. «E’ un risultato brutto, avevamo il dominio assoluto della gara, non si poteva prevedere una rimonta così del Bologna. Abbiamo avuto tante possibilità per chiuderla, abbiamo buttato via due punti. Leggerezza? Può essere, ma Sarebbe molto grave. Un voto al 2020 dell’Atalanta? E’ stato straordinario purtroppo con la gravissima situazione della pandemia che ci toglie la gioia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 24 dicembre 2020) Gian Piero, tecnico dell’, commenta il pareggio contro il Bologna e la rimonta subita. Ecco le parole dell’allenatore Gian Pieroha parlato ai microfoni di Sky Sportil pareggio sul campo del Bologna. Ecco le sue dichiarazioni. «E’ un risultato brutto, avevamo il dominio assoluto della gara, non si poteva prevedere una rimonta così del Bologna. Abbiamo avuto tante possibilità per chiuderla, abbiamo buttato via due punti.? Può essere, mamolto grave. Un voto al 2020 dell’? E’ stato straordinario purtroppo con la gravissima situazione della pandemia che ci toglie la gioia». Leggi su Calcionews24.com

ZZiliani : Scusi #Gasperini, il #Chiesa che crocefisse dopo un Fiorentina-Atalanta è lo stesso che gioca ora nella Juve e di c… - ItaSportPress : Atalanta, Gasperini amareggiato: 'Pagata la leggerezza nel secondo tempo' - - TuttoMercatoWeb : Atalanta, Gasperini: 'Questo è un risultato brutto. Pensavamo di aver vinto? Sarebbe grave' - sportli26181512 : Atalanta, non basta Muriel: rimonta del Bologna. Sassuolo, Genoa e Benevento vincono in trasferta: La squadra di Ga… - p_bonaiti : @Atalanta_BC @Plus500 Grazie Gasperini per i cambi più stupidì dell’anno -