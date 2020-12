Atalanta, Gasperini amareggiato: “Pagata la leggerezza nel secondo tempo” (Di giovedì 24 dicembre 2020) L'Atalanta frena a Bologna. I nerazzurri non riescono a superare i felsinei nonostante un doppio vantaggio. Fatale la ripresa e lo stop allontana ancora la squadra bergamasca dalla zona Champions.caption id="attachment 1057053" align="alignnone" width="4134" Gasperini (getty images)/captionLE PAROLE DI GasperiniIl tecnico Gian Piero Gasperini commenta il risultato dello stadio Dall'Ara ai microfoni di Sky Sport: "Per come è andata la partita è un risultato brutto. Avevamo il dominio assoluto della gara. Niente avrebbe fatto pensare nella rimonta del Bologna. Quando salta tutto, però, loro sono bravi a metterci il cuore. E' una partita difficile. Se si trattasse di leggerezza nell'approccio sarebbe grave, ma può essere. Abbiamo pagato pesantemente questa leggerezza. Il 2020 è stato ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 24 dicembre 2020) L'frena a Bologna. I nerazzurri non riescono a superare i felsinei nonostante un doppio vantaggio. Fatale la ripresa e lo stop allontana ancora la squadra bergamasca dalla zona Champions.caption id="attachment 1057053" align="alignnone" width="4134"(getty images)/captionLE PAROLE DIIl tecnico Gian Pierocommenta il risultato dello stadio Dall'Ara ai microfoni di Sky Sport: "Per come è andata la partita è un risultato brutto. Avevamo il dominio assoluto della gara. Niente avrebbe fatto pensare nella rimonta del Bologna. Quando salta tutto, però, loro sono bravi a metterci il cuore. E' una partita difficile. Se si trattasse dinell'approccio sarebbe grave, ma può essere. Abbiamo pagato pesantemente questa. Il 2020 è stato ...

