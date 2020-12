Atalanta, è tornato Ilicic e tutti ci faranno i conti. Di Marco Bucciantini (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

AtalantaBCFeed : Atalanta, è tornato Ilicic e tutti ci faranno i conti. Di Marco Bucciantini #ForzaAtalanta #ABC1907 - Littleffort : Un piacere vedere che il var sia tornato in funzione. Un dubbio sul perché contro l'Atalanta non sia stato utilizza… - Massimo_Pontini : Ciò che mi lascia perplesso dell'idea del #PapuGomez all'#Inter è... l'effetto #Gagliardini. Un fenomeno quand'era… - francesco_mic : @pisto_gol Per me il problema della Roma è più mentale che fisico. Ieri ad un certo punto Smalling è tornato quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta tornato Torna Ilicic, torna l’Atalanta. E tutti dovranno farci i conti La Gazzetta dello Sport Prandelli torna grande con il 3-0 della Fiorentina alla Juventus

Dopo quasi undici anni torna a vincere sulla panchina della Fiorentina in Serie A Cesare Prandelli che aveva vinto contro la Juventus l’ultima ...

Cassano: "L'Atalanta sta tornando a ridare spettacolo e fa paura"

E' tornata a dare spettacolo, è la squadra che più mi fa divertire: fa paura". "L'Atalanta ha vinto sul ritmo a livello impressionante e ha meritato di vincere nel… Leggi ...

Dopo quasi undici anni torna a vincere sulla panchina della Fiorentina in Serie A Cesare Prandelli che aveva vinto contro la Juventus l’ultima ...E' tornata a dare spettacolo, è la squadra che più mi fa divertire: fa paura". "L'Atalanta ha vinto sul ritmo a livello impressionante e ha meritato di vincere nel… Leggi ...