Ascolti tv, dati Auditel martedì 22 dicembre: Natale in casa Cupiello vola con 5.6 milioni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ‘Natale in casa Cupiello‘ nella versione con la regia di Edoardo de Angelis e l’interpretazione di Sergio Castellitto, andato in onda il 22 dicembre su Rai1, ha vinto il prime time con 5.636.000 telespettatori e uno share 23,89%. Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Harry Potter e i doni della morte – Parte I‘ che è stato seguito da 1.997.000 telespettatori (share del 10,1%). Terzo posto per Italia 1 con ‘Le Iene Show’ che ha ottenuto 1.695.000 telespettatori e uno share del 9,34%. A seguire, su Rai2 ‘Un’ora sola vi vorrei per le feste‘ ha interessato 1.500.000 telespettatori ottenendo uno share del 5,74% mentre su Rai 3 ‘Cartabianca’ ha ottenuto 1.178.000 telespettatori e uno share del 5,27%. Su Retequattro il film ‘Ufficiale e gentiluomo‘ è stato seguito da 940.000 ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 23 dicembre 2020) ‘in‘ nella versione con la regia di Edoardo de Angelis e l’interpretazione di Sergio Castellitto, andato in onda il 22su Rai1, ha vinto il prime time con 5.636.000 telespettatori e uno share 23,89%.tv prime time Secondo gradino del podio per Canale 5 con ‘Harry Potter e i doni della morte – Parte I‘ che è stato seguito da 1.997.000 telespettatori (share del 10,1%). Terzo posto per Italia 1 con ‘Le Iene Show’ che ha ottenuto 1.695.000 telespettatori e uno share del 9,34%. A seguire, su Rai2 ‘Un’ora sola vi vorrei per le feste‘ ha interessato 1.500.000 telespettatori ottenendo uno share del 5,74% mentre su Rai 3 ‘Cartabianca’ ha ottenuto 1.178.000 telespettatori e uno share del 5,27%. Su Retequattro il film ‘Ufficiale e gentiluomo‘ è stato seguito da 940.000 ...

