Ascolti TV: dati Auditel di ieri, martedì 22 dicembre 2020 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, martedì 22 dicembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film tv Natale in Casa Cupiello ha avuto 5636 spettatori (share 23.90%). Il film Harry Potter e i doni della Morte – Parte prima su Canale5 ha ottenuto 1997 spettatori (10.11% di share). La puntate de Le Iene su Italia1 ha avuto 1695 spettatori (9.34%); su Rai2 lo show Un’ora sola vi vorrei…per le feste ne ha intrattenuti 1500 (5.75%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1178 spettatori (5.28%). Su Rete4 il film Ufficiale e Gentiluomo ha totalizzato 940 spettatori (4.15%). Su La7 Cos’è davvero Natale ne ha avuti 517 (2.02%). Ascolti tv Access prime time ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 23 dicembre 2020)dei programmi più visti di22, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film tv Natale in Casa Cupiello ha avuto 5636 spettatori (share 23.90%). Il film Harry Potter e i doni della Morte – Parte prima su Canale5 ha ottenuto 1997 spettatori (10.11% di share). La puntate de Le Iene su Italia1 ha avuto 1695 spettatori (9.34%); su Rai2 lo show Un’ora sola vi vorrei…per le feste ne ha intrattenuti 1500 (5.75%), mentre la puntata di #Cartabianca su Rai3 1178 spettatori (5.28%). Su Rete4 il film Ufficiale e Gentiluomo ha totalizzato 940 spettatori (4.15%). Su La7 Cos’è davvero Natale ne ha avuti 517 (2.02%).tv Access prime time ...

CorriereCitta : Ascolti Tv martedì 22 dicembre 2020: Brignano, Cartabianca, Harry Potter, Le Iene, dati Auditel e share - sonorosy__98 : Oggi Bett4rini non mette i dati degli ascolti? ?????????????? Stranamente MUTO #GFVIP - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Non ci resta che il crimine, Grande Fratello Vip | Dati Auditel 21 dicembre 2020 - CorriereCitta : Ascolti Tv lunedì 21 dicembre 2020: Non ci resta che il crimine, GF VIP, Boss in incognito, Report, dati Auditel e … - infoitcultura : Ascolti tv 20 dicembre 2020: Clerici sbanca, d’Urso ancora in calo. I dati -