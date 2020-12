Artena, ritrovata in un campo rom la ragazzina italiana scomparsa. Arrestato il convivente bosniaco (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una buona notizia alla vigilia di Natale. E’ stata ritrovata in un campo rom. E’ viva. E sta bene. Gli agenti della Polizia Locale Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, hanno rintracciato la ragazza di 17 anni scomparsa quasi venti giorni fa da una casa famiglia di Artena. Per la ragazza era stata emessa una nota di rintraccio da parte della Questura di Roma. ritrovata la ragazza scomparsa ad Artena il 5 dicembre Dopo vari appostamenti nei giorni precedenti, questa mattina l’intervento delle pattuglie. Con personale del Nae (Nucleo Assistenza Emarginati) del XI Gruppo , che hanno fatto irruzione nel campo nomadi di via Candoni, in zona Magliana. Era fuggita in un campo nomadi. Arrestato il convivente La ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Una buona notizia alla vigilia di Natale. E’ statain unrom. E’ viva. E sta bene. Gli agenti della Polizia Locale Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, hanno rintracciato la ragazza di 17 anniquasi venti giorni fa da una casa famiglia di. Per la ragazza era stata emessa una nota di rintraccio da parte della Questura di Roma.la ragazzaadil 5 dicembre Dopo vari appostamenti nei giorni precedenti, questa mattina l’intervento delle pattuglie. Con personale del Nae (Nucleo Assistenza Emarginati) del XI Gruppo , che hanno fatto irruzione nelnomadi di via Candoni, in zona Magliana. Era fuggita in unnomadi.ilLa ...

E' stata ritrovata questa mattina, dagli agenti della Polizia Roma Capitale, la ragazza di 17 anni scomparsa da una casa famiglia di Artena all'inizio del mese di dicembre, per la quale era stata ...

