Arrivano i ristori per le agenzia di viaggio

Turismo, Bonaccorsi annuncia: al via il pagamento dei ristori per le agenzie di viaggio. "Fatto un gran lavoro con il settore e con il Parlamento" "Ce la stiamo mettendo tutta. E' un lavoro complesso, difficile, spesso anche nell'ombra, affrontando a volte la complessità della macchina burocratica, ma siamo sempre dalla parte dei lavoratori e delle…

Si tratta di misure concrete a sostegno del settore in attesa della ripartenza. Nei vari decreti ristori approvati nell’ultimo periodo abbiamo elevato a 680 milioni di euro l’impegno del governo per ...

Circa 5 milioni saranno suddivisi tra i 222 soggetti assegnatari del mondo della cultura e dello spettacolo per sopperire alla perdita di incassi al ...

