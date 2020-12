Arisa, Natale di dolore e solitudine: mamma colpita da due tumori gravissimi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Arisa è in apprensione per la salute della madre, colpita da due tumori in un breve lasso di tempo, che non può andare a trovare. Per la cantante Arisa gli ultimi mesi sono stati stimolanti dal punto di vista lavorativo. L’artista infatti è diventata da quest’anno l’insegnante di canto per il talent di Maria De L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 23 dicembre 2020)è in apprensione per la salute della madre,da duein un breve lasso di tempo, che non può andare a trovare. Per la cantantegli ultimi mesi sono stati stimolanti dal punto di vista lavorativo. L’artista infatti è diventata da quest’anno l’insegnante di canto per il talent di Maria De L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Arisa è in apprensione per la salute della madre, colpita da due tumori in un breve lasso di tempo, che non può andare a trovare.

