Approvata a Bologna la nostra mozione sull’accessibilità universale

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Oggi ho alcune buone notizie da darvi in tema di accessibilità. La prima buona notizia è che l’atto che abbiamo presentato in modo coordinato tramite Sharing in tantissimi Comuni in occasione della Giornata internazionale della Disabilità ha raggiunto i 400 download (per l’esattezza 399). Questo significa che in tantissimi consigli comunali in tutta Italia si sta discutendo dell’eliminazione di tutte le barriere materiali e immateriali e ragionando sull’introduzione di un Disability manager. Si stanno inoltre mandando sollecitazioni al governo sostenendo così il lavoro che stanno svolgendo in parallelo in parlamento i nostri portavoce. L’altra buona notizia è che in numerosi Comuni l’atto è stato anche già approvato. Anche aè stato approvato all’unanimità, lo abbiamo presentato allegato al bilancio di previsione in particolare al ...