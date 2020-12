Apple, auto elettrica entro il 2025? Elon Musk: “Tim Cook non ha voluto comprare Tesla” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non è finita finché non è finita. Vale anche per l’auto elettrica a guida autonoma griffata Apple, la stessa che avrebbe dovuto far entrare il marchio della mela morsicata nell’agguerrito business delle quattro ruote. Dopo i proclami e gli entusiasmi iniziali, il progetto era stato ridimensionato: l’azienda aveva deciso di concentrarsi sulla fornitura di tecnologia piuttosto che costruire una vettura da cima a fondo. Ora, però, Apple sarebbe tornata alla carica e nuove indiscrezioni parlano del 2024/2025 come possibile data di esordio del suo primo modello. La notizia è stata accolta più che bene dal mondo della finanza, che ha premiato il titolo Apple e, di riflesso, ha tolto qualcosa ai colossi del calibro di GM, Ford e persino Tesla: in pratica, gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Non è finita finché non è finita. Vale anche per l’a guidanoma griffata, la stessa che avrebbe dovuto far entrare il marchio della mela morsicata nell’agguerrito business delle quattro ruote. Dopo i proclami e gli entusiasmi iniziali, il progetto era stato ridimensionato: l’azienda aveva deciso di concentrarsi sulla fornitura di tecnologia piuttosto che costruire una vettura da cima a fondo. Ora, però,sarebbe tornata alla carica e nuove indiscrezioni parlano del 2024/come possibile data di esordio del suo primo modello. La notizia è stata accolta più che bene dal mondo della finanza, che ha premiato il titoloe, di riflesso, ha tolto qualcosa ai colossi del calibro di GM, Ford e persino: in pratica, gli ...

