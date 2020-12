Antonio Giordano (DAltrocanto): Symphonia d’inverno per Le Cronache (Di mercoledì 23 dicembre 2020) di Olga Chieffi Strumento antichissimo, la zampogna ha influenzato in differenti modi la letteratura, la poesia, la musica, la pittura, l’iconografia, ispirando scrittori, poeti e compositori come Stendhal, Dickens, Pascoli, Corelli, Berlioz, Lear, Gregorovius. E’ innegabile che il suono della zampogna evochi nell’immaginario collettivo il Natale: Berlioz, solo per citare una delle tante testimonianze, nelle memorie del suo viaggio a Roma scriveva che “In prossimità del Natale scendono dalle montagne a gruppi di quattro o cinque, e muniti di zampogne e pifferi danno concerti innanzi all’immagine della Madonna” L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) di Olga Chieffi Strumento antichissimo, la zampogna ha influenzato in differenti modi la letteratura, la poesia, la musica, la pittura, l’iconografia, ispirando scrittori, poeti e compositori come Stendhal, Dickens, Pascoli, Corelli, Berlioz, Lear, Gregorovius. E’ innegabile che il suono della zampogna evochi nell’immaginario collettivo il Natale: Berlioz, solo per citare una delle tante testimonianze, nelle memorie del suo viaggio a Roma scriveva che “In prossimità del Natale scendono dalle montagne a gruppi di quattro o cinque, e muniti di zampogne e pifferi danno concerti innanzi all’immagine della Madonna” L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

sbarro_health : RT @sudreporter: Per #Natale gli auguri di @profgiordanoa direttore dello @sbarro_health di Filadelfia: le feste al tempo del #COVID19 http… - antonio_anro : @MischiGiordano Giordano, quando vai a top 24 fatti valere. Falli neri, senza pietà, ci siamo rotto il cazzo di subire. - sudreporter : Per #Natale gli auguri di @profgiordanoa direttore dello @sbarro_health di Filadelfia: le feste al tempo del… - ALMATEC_SOCIAL : RT @AlmatecSocial: Ricerca di 'Antonio Giordano Honorary President del Webinar Cancer Bioimmuno' su S.H.R.O. Salute Italia: - ALMATEC_SOCIAL : Ricerca di 'Antonio Giordano interviene alla 15th Conference of Italian Rese' su S.H.R.O. Salute Italia: -