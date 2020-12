Antonella Clerici: 'Vi racconto il mio Natale ristretto' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) 'Matrimonio? Mai dire mai'. Antonella Clerici e Vittorio Garrone hanno superato alla grande anche questo 2020 così difficile e sognano le nozze. Intanto si godono un Natale intimo ad Arquata Scrivia ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 dicembre 2020) 'Matrimonio? Mai dire mai'.e Vittorio Garrone hanno superato alla grande anche questo 2020 così difficile e sognano le nozze. Intanto si godono unintimo ad Arquata Scrivia ...

marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Antonella Clerici: “Vi racconto il mio Natale ristretto” #antonellaclerici - Usaunaltronome : RT @bubinoblog: Con il 15,5% #EsempreMezzogiorno di Antonella Clerici si è classificato come il programma più visto nel mezzogiorno nei 15-… - bubinoblog : Con il 15,5% #EsempreMezzogiorno di Antonella Clerici si è classificato come il programma più visto nel mezzogiorno nei 15-34 anni. - MediasetTgcom24 : Antonella Clerici: “Vi racconto il mio Natale ristretto” #antonellaclerici - GFucci58 : RT @Corriere: Antonella Clerici e The Voice Senior: «A volte ti danno per morta, ma poi risorgi» -