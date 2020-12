Antonella Clerici festeggia il Natale nel suo bosco con pochissime persone (Foto) (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Abituata alla sua famiglia allargata Antonella Clerici vivrà invece un Natale ristretto, così ha raccontato alla rivista Chi confidando chi ci sarà nella sua casa nel bosco. Le Foto pubblicate sul settimanale di Alfonso Signorini mostrano un po’ del luogo incantato, del bosco dove vive Antonella Clerici. Il freddo, la neve, le luci di Natale e tutta la gioia e la serenità possibili ma inevitabilmente questo sarà un Natale diverso dagli altri e non ci saranno le vacanze in montagna. Ha il suo bosco e la sua famiglia ma tutto sarà ridimensionato, non l’amore. Ad Arquata Scrivia la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno avrà ovviamente la sua bambina, sua figlia Maelle che ha 11 anni ed è nata dal legame ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Abituata alla sua famiglia allargatavivrà invece unristretto, così ha raccontato alla rivista Chi confidando chi ci sarà nella sua casa nel. Lepubblicate sul settimanale di Alfonso Signorini mostrano un po’ del luogo incantato, deldove vive. Il freddo, la neve, le luci die tutta la gioia e la serenità possibili ma inevitabilmente questo sarà undiverso dagli altri e non ci saranno le vacanze in montagna. Ha il suoe la sua famiglia ma tutto sarà ridimensionato, non l’amore. Ad Arquata Scrivia la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno avrà ovviamente la sua bambina, sua figlia Maelle che ha 11 anni ed è nata dal legame ...

