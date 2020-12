Anticipazioni turche Daydreamer | Can riparte | Sanem disperata si rivolge ad Aziz

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 23 dicembre 2020): grande novità nella soap! Canchiede aiuto ad, ma non sa che…: Can torna a terra e rivedeDopo che Deniz ha chiesto adi leggerle un po’ del suo romanzo, come se fosse un terapeutico audio-libro, la ragazza torna sul pontile da dove la sera prima è partito Can e rimane lì a pensare malinconicamente. Ad un certo punto vede lo yacht dell’amato e ovviamente le viene un colpo, come si suol dire: l’ex fidanzato non è partito! In effetti il ragazzo, dopo aver annusato il foulard die messo il suo romanzo nello zaino, è tornato a terra. La scrittrice si volta e ...