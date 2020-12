Ansa non ha pubblicato un articolo intitolato «Vaccino Covid: i No-Vax sono pagati dalle aziende farmaceutiche» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 22 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un presunto articolo pubblicato dall’Ansa nel canale del sito Benessere&Salute il 22 dicembre alle ore 13:32 dal titolo: «Vaccino Covid: i No-Vax sono pagati dalle aziende farmaceutiche». Questa è una notizia falsa. Come si può verificare (qui e qui) l’Ansa non ha mai pubblicato un articolo dal titolo «Vaccino Covid: i No-Vax sono pagati dalle aziende farmaceutiche». Il sito di fact checking Bufale.net ha ricostruito che l’Ansa il 22 dicembre alle ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 22 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un presuntodall’nel canale del sito Benessere&Salute il 22 dicembre alle ore 13:32 dal titolo: «: i No-Vax». Questa è una notizia falsa. Come si può verificare (qui e qui) l’non ha maiundal titolo «: i No-Vax». Il sito di fact checking Bufale.net ha ricostruito che l’il 22 dicembre alle ...

