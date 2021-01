Ansa non ha pubblicato un articolo intitolato «Vaccino Covid: i No-Vax sono pagati dalle aziende farmaceutiche» (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 22 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un presunto articolo pubblicato dall’Ansa nel canale del sito Benessere&Salute il 22 dicembre alle ore 13:32 dal titolo: «Vaccino Covid: i No-Vax sono pagati dalle aziende farmaceutiche». Questa è una notizia falsa. Come si può verificare (qui e qui) l’Ansa non ha mai pubblicato un articolo dal titolo «Vaccino Covid: i No-Vax sono pagati dalle aziende farmaceutiche». Il sito di fact checking Bufale.net ha ricostruito che l’Ansa il 22 dicembre alle ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il 22 dicembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un presuntodall’nel canale del sito Benessere&Salute il 22 dicembre alle ore 13:32 dal titolo: «: i No-Vax». Questa è una notizia falsa. Come si può verificare (qui e qui) l’non ha maiundal titolo «: i No-Vax». Il sito di fact checking Bufale.net ha ricostruito che l’il 22 dicembre alle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Italia Viva di nuovo all'attacco. 'Il sistema sanitario e il piano vaccini sono insufficienti. Ancora poche certezz… - LegaSalvini : FONTI DELLA LEGA: 'LE FRASI DI GALLERA NON RAPPRESENTANO LA LOMBARDIA' - POLITICA ' - Agenzia_Ansa : #VaxDay: oltre un francese su due non intende vaccinarsi Il 56%, secondo un sondaggio. Appena il 13% è 'certo' di… - OuijesuisClaude : @Agenzia_Ansa Una crudeltà verso la libertà personale inutile visti i risultati. Esperti di tutti i tipi non conosc… - casch64 : @AleMussini @Agenzia_Ansa Se chiedi il quarto ricalcolo dicendo che bisogna trovare 12000 voti che per tre volte no… -

Ultime Notizie dalla rete : Ansa non Governo:Fornaro, lavorare per risposte, no a crisi al buio - Ultima Ora Agenzia ANSA Napoli, rider aggredito e rapinato da sei uomini

Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...

Napoli, il rider aggredito: "Sono arrabbiato, ma anche dispiaciuto per quei ragazzini"

04 gennaio, 12:07 Italia Napoli, il rider aggredito: "Sono arrabbiato, ma anche dispiaciuto per quei ragazzini" Il cinquantaduenne ringrazia per la solidarieta' ricevuta: "Vorrei ...

Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...04 gennaio, 12:07 Italia Napoli, il rider aggredito: "Sono arrabbiato, ma anche dispiaciuto per quei ragazzini" Il cinquantaduenne ringrazia per la solidarieta' ricevuta: "Vorrei ...