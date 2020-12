Annalisa tra musica e scienza | Amici | Sanremo e fisica

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)Scarrone, conosciuta al pubblico e ai fan con il semplice nome di, è nata il 5 agosto del 1985 a Savona. È una cantante e cantautrice ma anche una donna die un’attivista. Il suo successo è stato lanciato dae si è poi fatta largo sulla scenale italiana e internazionale. Lada sempre È cresciuta a Carcare in Liguria e dall’età di 8 anni inizia a suonare la chitarra classica per proseguire con il pianoforte e il flauto traverso. Canta fin da piccola e già a 14 anni comincia a lavorare come cantante e si iscrive alla SIAE dove negli anni registra più di 100 brani, sia da solista che insieme alle due band di cui ha fatto parte. Il trampolino di lancio:di Maria De Filippi Nel 2009 si laurea presso ...