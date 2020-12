Anna Tatangelo ha di nuovo cambiato look | la cantante è esplosiva

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)è sempre più amata dal pubblico e ogni sua piccola mossa non passa mai inosservata, come quella del cambio. Attenta all’estetica Bruna, bellissima e molto attenta al, da quel 2002, anno in cui quindicenne, vinse il Festival di Sanremo nella sezione Giovani,ne ha fatta di strada. I suoi L'articolo proviene da www.meteoweek.com.