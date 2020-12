Andrea Bocelli alle Grotte di Frassassi per lo special « Night | A Christmas Prayer»

Leggi su domanipress

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Venerdì 25 dicembre, in seconda serata, su Canale 5, è di scena il concerto «Silent: A» di, che offre un’esibizione unica e carica di suggestioni, in uno degli scenari naturali più suggestivi delle Marche: ledi Frasassi. Momenti di pura emozione – piccolo dono dell’ammiraglia Mediaset a tutti i suoi telespettatori, nella giornata più intensamente spirituale del 2020 -, in particolare quandoesegue Silentin un’emozionante versione a cappella, accompagnato dal pianoforte del Maestro Carlo Bernini e dalla brina classica Brittany O’Connor, con un pittoresco gioco di luci. Il coinvolgente set acustico del Maestro prosegue con canzoni come White, Caro ...