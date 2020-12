Anche nel calcio si soffre di Mal d’Africa. Da Womé a Pienaar, fino ad Asamoah Gyan: tutti i giocatori tornati a casa (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quando Mama Africa chiama, i suoi figli rispondono. Un’equazione scontata in tema di nazionali. Molto meno, invece, quando si parla di club. Almeno di recente. Si possono contare sulla punta delle dita, infatti, i grandi giocatori africani rientrati nel continente per trascorrere l’inverno delle loro carriere. L’ultimo a farlo è stato Asamoah Gyan: l’ex attaccante dell’Udinese, che è Anche il massimo marcatore africano nella storia dei Mondiali, dopo un lungo peregrinare in giro per il mondo è tornato in Ghana per godersi gli ultimi scampoli di una carriera mai veramente decollata come avrebbe potuto. Ad ingaggiarlo, da svincolato, sono stati i Legon Cities di Accra, con cui lo scorso 27 novembre ha esordito da subentrato nel match con il Medeama, tornando a calcare i campi della Premier League ghanese 17 anni dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quando Mama Africa chiama, i suoi figli rispondono. Un’equazione scontata in tema di nazionali. Molto meno, invece, quando si parla di club. Almeno di recente. Si possono contare sulla punta delle dita, infatti, i grandiafricani rientrati nel continente per trascorrere l’inverno delle loro carriere. L’ultimo a farlo è stato: l’ex attaccante dell’Udinese, che èil massimo marcatore africano nella storia dei Mondiali, dopo un lungo peregrinare in giro per il mondo è tornato in Ghana per godersi gli ultimi scampoli di una carriera mai veramente decollata come avrebbe potuto. Ad ingaggiarlo, da svincolato, sono stati i Legon Cities di Accra, con cui lo scorso 27 novembre ha esordito da subentrato nel match con il Medeama, tornando a calcare i campi della Premier League ghanese 17 anni dopo ...

La Sardegna è stata la prima regione in Italia a dotarsi di un Piano Paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Ebbene, oggi, il paesaggio sardo, costiero e interno, è sotto ...

La prima ministra neozelandese che viene dai campi e lavorò con Blair. Che cosa c’è di straordinario in una persona che, nel pieno della sua forza, assume la leadership nella sua comunità? Niente, e i ...

