Anche Lg scommette sull’auto elettrica

(Foto di hawkHD da Pixabay)Anche il colosso tecnologico Lg Electronics punta a consolidare il suo ruolo nel mercato dell'auto elettrica e annuncia un accordo di collaborazione da un miliardo di dollari con Magna International, il principale produttore di componenti per automobili del Canada. La joint venture che risulterà da questa operazione si chiamerà provvisoriamente Lg Magna e-Powertrain e sarà controllata al 49% dal gruppo canadese e al 51% da Lg. Si tratta principalmente di un accordo strategico mirato alla collaborazione delle due aziende per produrre in particolare motori e propulsori elettrici, inverter di potenza e caricabatterie di bordo. A questo fine, le società fanno sapere che ai progetti comuni lavoreranno oltre mille impiegati di Lg nelle sue fabbriche degli Stati Uniti, Cina e Corea del Sud. Questa collaborazione, inoltre, permetterà ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche scommette Volksbank torna all'utile e scommette sul Nordest Il Gazzettino Antonella Clerici, confessione inaspettata: “Mi sento a disagio quando…”

Antonella Clerici fa una confessione: “Parte il disagio quando non mi sento tollerata” La si dava per spacciata, Antonella Clerici, e invece si è ripresa ...

Scommise sul suo passaggio all’Atletico: Trippier squalificato 10 turni

Il 29enne inglese ha presentato una risposta alle accuse, ha collaborato con le indagini, ha dichiarato di non aver mai scommesso. Ma non ha potuto evitare la squalifica (che si applicherà anche nella ...

