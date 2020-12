Anas, oltre 1,5 miliardi di euro per lavori di manutenzione programmata delle gallerie e corpo stradale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale due bandi per un valore complessivo di oltre 1,5 miliardi di euro per la ... sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeAnas.it ,... Leggi su savonanews (Di mercoledì 23 dicembre 2020)(Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale due bandi per un valore complessivo di1,5diper la ... sul Portale Acquisti dihttps://acquisti.strade.it ,...

miagmarsuren : RT @Sott_lazapp: 20.000 km della rete di strade di interesse nazionale, in gestione ANAS, e degli oltre 155.000 km di strade provinciali e… - VittorioBanti : RT @Sott_lazapp: 20.000 km della rete di strade di interesse nazionale, in gestione ANAS, e degli oltre 155.000 km di strade provinciali e… - Sott_lazapp : 20.000 km della rete di strade di interesse nazionale, in gestione ANAS, e degli oltre 155.000 km di strade provinc… - OltreleColonne : “Sicurezza stradale in musica”: il cantautore Y-NOT vince la III edizione del contest musicale promosso da ANAS e R… - Linkiesta : Oltre alle società con i board prorogati, con il via libera ai bilanci del 2020 finiranno il mandato esponenti di m… -