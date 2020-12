Altra nuova variante Covid in GB, Londra: è arrivato un nuovo ceppo sudafricano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il ministro della Sanità britannico Matt Hancock ha annunciato che un altro ceppo di Covid-19 è stato rilevato nel Regno Unito, originario del Sudafrica con due casi confermati. "Questo virus è ancora più trasmissibile e sembra aver mutato ulteriormente rispetto al nuovo virus", ha detto ancora Hancocl nel corso di una conferenza stampa a Downing Street. Hancock ha detto che il governo sta mettendo in quarantena gli stretti contatti dei casi trovati nel Regno Unito, oltre a porre "restrizioni immediate" ai viaggi dal Sudafrica. Chiunque sia stato nel Paese nelle ultime due settimane dovrà essere messo in quarantena, così come coloro che hanno avuto stretti contatti con persone che sono state nel Paese, ha detto aggiungendo che le misure sono temporanee mentre si studia il nuovo ceppo. "Siamo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il ministro della Sanità britannico Matt Hancock ha annunciato che un altrodi-19 è stato rilevato nel Regno Unito, originario del Sudafrica con due casi confermati. "Questo virus è ancora più trasmissibile e sembra aver mutato ulteriormente rispetto alvirus", ha detto ancora Hancocl nel corso di una conferenza stampa a Downing Street. Hancock ha detto che il governo sta mettendo in quarantena gli stretti contatti dei casi trovati nel Regno Unito, oltre a porre "restrizioni immediate" ai viaggi dal Sudafrica. Chiunque sia stato nel Paese nelle ultime due settimane dovrà essere messo in quarantena, così come coloro che hanno avuto stretti contatti con persone che sono state nel Paese, ha detto aggiungendo che le misure sono temporanee mentre si studia il. "Siamo ...

