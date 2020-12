Allarme variante inglese: c’è un positivo nelle Marche. E non ha fatto viaggi in Gran Bretagna (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cresce l’Allarme in Italia per la variante inglese di Covid-19, c’è un positivo nelle Marche. La variante del coronavirus è stata rilevata in una famiglia di Loreto composta da tre persone. Venerdì scorso tutti i componenti avevano deciso di sottoporsi a un tampone molecolare perché alle prese con un forte raffreddore. A distanza di quattro giorni è arrivato il verdetto. Una persona del nucleo familiare è risultata positiva al Covid, colpito proprio dalla variante britannica. Lo riferisce il Corriere Adriatico, e ne dà conferma all’Adnkronos Salute Michele Caporossi, direttore dei Riuniti di Ancona. variante inglese, il paziente positivo nelle Marche Il paziente ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Cresce l’in Italia per ladi Covid-19, c’è un. Ladel coronavirus è stata rilevata in una famiglia di Loreto composta da tre persone. Venerdì scorso tutti i componenti avevano deciso di sottoporsi a un tampone molecolare perché alle prese con un forte raffreddore. A distanza di quattro giorni è arrivato il verdetto. Una persona del nucleo familiare è risultata positiva al Covid, colpito proprio dallabritannica. Lo riferisce il Corriere Adriatico, e ne dà conferma all’Adnkronos Salute Michele Caporossi, direttore dei Riuniti di Ancona., il pazienteIl paziente ...

