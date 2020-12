Alessandra Mussolini dopo Ballando con le stelle: “Con la politica ho chiuso” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alessandra Mussolini è stata una delle concorrenti più interessanti di questa edizione di Ballando con le stelle. L’ex deputata si è aperta molto durante il talent show, crescendo sia a livello di performance che personale. Grandi emozioni durante la finale, dove Mussolini ha dovuto cambiare ballerino all’ultimo momento dopo che Maykel Fonts ha scoperto di essere positivo al coronavirus. Oggi medita sul futuro, in cui a quanto pare non ci sarà più la politica. Alessandra Mussolini abbandona la politica Deputata ed europarlamentare per diversi anni, il capitolo politica sembra definitivamente alle spalle di Alessandra Mussolini. A Il Tempo la 57enne, arrivata ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 dicembre 2020)è stata una delle concorrenti più interessanti di questa edizione dicon le. L’ex deputata si è aperta molto durante il talent show, crescendo sia a livello di performance che personale. Grandi emozioni durante la finale, doveha dovuto cambiare ballerino all’ultimo momentoche Maykel Fonts ha scoperto di essere positivo al coronavirus. Oggi medita sul futuro, in cui a quanto pare non ci sarà più laabbandona laDeputata ed europarlamentare per diversi anni, il capitolosembra definitivamente alle spalle di. A Il Tempo la 57enne, arrivata ...

