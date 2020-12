Alessandra Mussolini | addio alla politica dopo Ballando con le Stelle

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Per l’ex europarlamentare, arriva in queste ore l’ndo con le. L’ex europarlamentare, diventata una presenza abituale nelle case degli italiani graziesua partecipazione all’edizione 2020 di “Bndo con le“, ha preso una decisione drastica.essersi classificata al terzo posto in coppia con il maestro L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com