Alcuni familiari delle vittime di Covid-19 vuole denunciare governo e Lombardia

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (foto: Marco Panzetti/NurPhoto via Getty Images)Il comitato Noi Denunceremo, composto da 500 famiglie didel-19 di Bergamo e provincia, ha deciso di intentare causa civile contro il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro della Salute Roberto Speranza e il presidente della RegioneAttilio Fontana. Come riporta il Guardian, nell’azione legale che il gruppo ha intenzione di presentare oggi alla procura di Bergamo, l’accusa rivolta verso i tre leader diè di aver contribuito alle quasi 70mila morti di coronavirus in Italia per presunta negligenza criminale nella gestione dell’emergenza. Al centro della denuncia c’è la mossaautorità di riaprire un ospedale nella città bergamasca di Alzano Lombardo, poche ore dopo lo scoppio di un focolaio il 23 febbraio ...