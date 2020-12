Albano in forte imbarazzo | Loredana Lecciso attacco durissimo a Mara Venier

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)al comando di Domenica In, ha sempre detto che nelle sue trasmissioni invita solo chi vuole lei e chi le sta simpatico e mai qualcuno solo perché deve farlo. E così sempre gli ospiti dellasono perfettamente a loro agio con la padrona di casa che li intrattiene con domande mai scomode, molto delicate che non vanno mai ad indagare nella vita troppo personale e, se qualche volta accade,ha sempre chiesto il consenso all’ospite di turno.ha sempre ospitato nelle sue Domenica In, Romina Power ribadendo in ogni occasione di essere molto amica e di volerle un gran bene così comeè andata ospite tantissime volte da Barbara D’Urso....

Lunanonesiste : Albano quando c’è da fare un acuto è piú forte di lui, non ce la fa, deve intervenire ???? #TheVoiceSenior -

Ultime Notizie dalla rete : Albano forte

Baritalia News

In collegamenti c’era Albano ma non Jasmine che con il padre è stata uno dei giudici della trasmissione di Antonella Clerici. Mara Venier, non vedendo Jasmine ha chiesto ad Albano dove fosse: “Ma ...Jasmine Carrisi, la figlia di Albano è pronta per le ultime due puntate di The Voice ... Inoltre, cosa ancora più forte, che colpì molto il Carrisi, fortemente religioso, è l’incendio che avvolse ...