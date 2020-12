Al voto? Una balla spaziale. Il commento di Roberto Arditti (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quando si arriva nei dintorni di una crisi di governo tutto (o quasi) è lecito per difendere il proprio punto di vista (o il proprio ruolo), quindi non abbiamo motivo di stupirci troppo. È dunque comprensibile che molti membri del governo (Di Maio oggi su Il Fatto Quotidiano, ma anche Franceschini, Amendola, Boccia nei giorni scorsi) evochino il ricorso alle urne come possibile soluzione della verifica imposta alla maggioranza da Matteo Renzi e dal suo movimento politico. Però abbiamo il dovere di essere chiari sul punto: se da un lato è comprensibile il ricorso “tattico” all’argomento, dall’altro va detto che l’ipotesi ha la stessa probabilità di verificarsi di quella che ha Donald Trump di diventare uno sfegatato attivista della sinistra radicale, cioè contrario alla diffusione della armi e favorevole alla sanità pubblica, con conseguente aumento delle tasse. Insomma le elezioni ... Leggi su formiche (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Quando si arriva nei dintorni di una crisi di governo tutto (o quasi) è lecito per difendere il proprio punto di vista (o il proprio ruolo), quindi non abbiamo motivo di stupirci troppo. È dunque comprensibile che molti membri del governo (Di Maio oggi su Il Fatto Quotidiano, ma anche Franceschini, Amendola, Boccia nei giorni scorsi) evochino il ricorso alle urne come possibile soluzione della verifica imposta alla maggioranza da Matteo Renzi e dal suo movimento politico. Però abbiamo il dovere di essere chiari sul punto: se da un lato è comprensibile il ricorso “tattico” all’argomento, dall’altro va detto che l’ipotesi ha la stessa probabilità di verificarsi di quella che ha Donald Trump di diventare uno sfegatato attivista della sinistra radicale, cioè contrario alla diffusione della armi e favorevole alla sanità pubblica, con conseguente aumento delle tasse. Insomma le elezioni ...

