Adriana Volpe, a Milano senza Roberto: "per ora navighiamo a vista"

Adriana Volpe e l'imprenditore svizzero, Roberto Parli sono sposati dal 2008. Negli ultimi mesi si vocifera di un allontanamento della coppia, che nel 2011 ha avuto una figlia: Gisele. Dall'uscita della conduttrice dal GF Vip si sospetta una separazione dal marito Roberto, ma nessuno dei due ha mai dato adito alle supposizioni. Ora, però, emergono nuovi dettagli.

Adriana e Roberto: la storia d'amore

Adriana Volpe e Roberto Parli non hanno mai lasciato che la loro storia d'amore incendiasse i riflettori del gossip. La Volpe usciva da un matrimonio durato solo quattro mesi, e nel 2008 ha rivissuto il sogno delle nozze con Roberto e 3 anni dopo è nata la loro prima figlia, Gisele. L'imprenditore ...

