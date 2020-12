ADL e la storia tormentata con Milik | dal doppio infortunio al mancato rinnovo

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La stagione 2020 della SSC Napoli è ormai conclusa, con il club di Aurelio De Laurentiis che quest’anno ha perso l’occasione di giocare in Champions League. La scorsa stagione, infatti, ci sono state diverse difficoltà all’interno della squadra. Ora l’obiettivo di Rino Gattuso è quello di riportare il club campano nella massima competizione e per L'articolo

Andrea842631710 : Vorrei capire questa storia dei problemi di salute di #gattuso. Le parole di #adl così a sorpresa evidenziando di c… - Malinc0mico : @SkySport Finalmente, abbiamo finito di leggere i peti orali degli juventini con battutine su Asl di Napoli, ADL e… - mar_aie : @kikiejiji @_RomamoR @danielelozzi @Lupetto979 @maurolarochelle ...di poter criticare Gattuso e ADL,vista la storia… -

Ultime Notizie dalla rete : ADL storia

DailyNews 24

Ora con Milik è in corso una vera e propria querelle, con l'attaccante che nella prossima stagione andrà via a parametro zero.di Paolo Franci La sentenza che manda il pallone in contromano arriva in una serata romana umida e segnata da presagi chiari di quel che poi sarebbe accaduto. Una sentenza con la quale le toghe a ...