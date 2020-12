Acerra | non vedente preso di mira da banda di ragazzini con pistole ad aria compressa

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Una notizia indigna e sconcerta quella che viene dal Comune di, nel Napoletano. Un uomo nonè statodida un gruppo diche gli hanno sparato contro di lui conad, nonostante fossero informati sulla condizione di disabilità dell’uomo. La denuncia arriva dall’associazione Ciechi ed è indirizzata al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che dichiara: “Urge un piano di rieducazione per genitori e ragazzi, la situazione degenera giorno dopo giorno”. “Giacomo P. è un polizotto, durante il servizio riportò delle ferite che ne causarono la cecità, ora svolge un ruolo d’ufficio. L’altra sera era sceso in strada per gettare la spazzatura ...