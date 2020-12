Abbandonano i cani legati e se ne vanno | a Natale due storie tristi da Roma e Torvaianica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Durante le vacanze, estive ed invernali, l’abbandono degli animali per strada aumenta esponenzialmente. Nell’arco di una settimana due segnalazioni diabbandonati, per di più molto simili: entrambi di taglia medio/grande. La prima arriva da Termini, la seconda da: l’appello ai cittadini. Leggi anche:, teneva da mesi 10segregati in casa al buio tra gli escrementi: salvati dalle guardie zoofileabbandonati: l’appello per i cittadini L’hanno trovata legata ad una sbarra di ferro, nei pressi della Stazione Termini in via Marsala. Aveva un collare in pelle ed un guinzaglio, la faccia spaventata di chi non sa cosa sta succedendo. E’ stata trovata il 20 dicembre ed è entrata nelle della Muratella il 21 dicembre, cerca casa e soprattutto qualcuno che non ...