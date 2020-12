A Roma confisca record da 300 milioni di euro: ci sono i bar 'Mizzica' e alcuni locali della movida (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nel mirino dell'operazione, eseguita da carabinieri e Guardia di Finanza, 52 società, 20 imprese individuali, una quota societaria, 34 immobili, 6 autoveicoli, 19 rapporti finanziari e numerosi beni mobili quali orologi e preziosi Leggi su repubblica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nel mirino dell'operazione, eseguita da carabinieri e Guardia di Finanza, 52 società, 20 imprese individuali, una quota societaria, 34 immobili, 6 autoveicoli, 19 rapporti finanziari e numerosi beni mobili quali orologi e preziosi

